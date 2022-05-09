CPCA: Çin’de perakende binek araç satışları 24-30 Nisan’da %28 düştü

Pazartesi, 09 Mayıs 2022 11:39:34 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük perakende binek araç satışlarının Nisan ayının dördüncü haftasında (24-30 Nisan) aylık %13 ve yıllık %28 düşüşle 63.096 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi.

Şanghay’daki karantina uygulamasının devam etmesi ve Covid-19 salgınına karşı alınan sıkı önlemler binek araç piyasasını olumsuz etkiledi.

Nisan ayının birinci, ikinci ve üçüncü haftalarında (1-10, 11-17 ve 18-23 Nisan) ortalama günlük perakende binek araç satışları yıllık bazda sırasıyla %32, %39 ve %46 düşüşle 25.000, 27.000 ve 30.000 adet seviyelerinde kaydedildi.