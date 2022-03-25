CPCA: Çin’de perakende binek araç satışları 14-20 Mart’ta %25 düştü

Cuma, 25 Mart 2022 10:48:12 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük perakende binek araç satışlarının Mart ayının üçüncü haftasında (14-20 Mart), aylık %25 ve yıllık %29 düşüşle 35.000 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi.

Ülkenin bazı bölgelerinde pandeminin kötüye gitmesine bağlı olarak tam karantina gibi önlemlerin uygulanmaya başlaması sonucunda son kullanıcıların tüketimi azaldı. Bu nedenle söz konusu dönemde perakende binek araç satışları büyük düşüşler kaydetti.

Mart ayının birinci haftasında (1-6 Mart) ve ikinci haftasında (7-13 Mart), günlük ortalama perakende binek araç satışları sırasıyla yıllık %13 ve %3 düşüşle 46.000 ve 37.000 adet seviyelerinde yer almıştı.