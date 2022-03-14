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CPCA: Çin’de perakende binek araç satışları 1-6 Mart’ta %13 düştü

Pazartesi, 14 Mart 2022 10:58:09 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük perakende binek araç satışlarının Mart ayının birinci haftasında (1-6 Mart), Şubat ayının birinci ve ikinci haftasında yapılan ortalama satışlara kıyasla %42 artışla ve yıllık %13 düşüşle 37.000 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi.

Mart ayının birinci haftasında (1-6 Mart), ortalama perakende binek araç satışları haftalık %49 ve yıllık %13 düşüşle 223.000 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu düşüşte pandeminin kötüleşmesi etkili oldu.


Etiketler: otomotiv  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »

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