CPCA: Çin’de perakende araç satışları Şubat ayında güçlü bir şekilde artacak

Perşembe, 09 Şubat 2023 10:34:16 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında ülkenin perakende binek araç satışlarının Ocak’ta kaydedilen tarihin en düşük seviyesine kıyasla güçlü bir şekilde artması bekleniyor.

CPCA Genel Sekreteri Cui Dongshu, üç yıldır süren Covid-19 salgınının ardından Şubat ayının bir başlangıç dönemi olabileceğini belirtti. Tüketimin uzun süredir durgun olması ciddi fırsatlar yaratacak ve bu da özellikle giriş düzeyindekiler için olmak üzere perakende binek araç satışlarını olumlu etkileyecek. Buna ek olarak, Dongshu araç satışlarının Mart ve Nisan aylarında önemli oranda artmaya devam edebileceğini öngörüyor.