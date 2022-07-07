CPCA: Çin’de perakende araç satışları Haziran ayında %22 arttı

Perşembe, 07 Temmuz 2022 10:41:27 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Haziran ayında ülkenin perakende binek araç satışları yıllık %22 ve aylık %42 artışla 1,92 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Yapılan açıklamaya göre, 3-5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Ejderha Teknesi Festivali ayın ilk haftasında perakende binek araç satışlarını olumsuz etkilerken, daha sonra Çin’in binek araç alımlarına yönelik ayrıcalıklı vergi politikaları piyasa durumunu iyileştirdi. Ayrıca, Covid-19 salgınına yönelik önlemlerin hafifletilmesi de binek araç satışlarını destekledi.

CPCA, Haziran ayında toptan yeni elektrikli araç satışlarının ise yıllık %130 artışla 546.000 adet olduğunu belirtti.