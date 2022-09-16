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CPCA: Çin’de perakende araç satışları Eylül’ün ilk haftasında %11 düştü

Cuma, 16 Eylül 2022 09:49:03 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük perakende binek araç satışlarının Eylül ayının ilk haftasında (1-12 Eylül) aylık %11 düşüşle ve yıllık bazda değişmeyerek 39.000 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi. Bu seyir, ülkenin bazı bölgelerinde Covid-19 salgını nedeniyle karantina uygulanmasının araç piyasasını olumsuz etkilediğine işaret ediyor.

1-12 Eylül döneminde ise Çin’de perakende binek araç satışları yıllık bazda yatay seyrederek ve aylık %11 düşüşle 462.000 adet seviyesinde yer aldı.

CPCA, ülkede tekrarlayan Covid-19 dalgaları nedeniyle alınan kontrol önlemlerinin söz konusu dönemde araç piyasasını olumsuz etkilediğini belirtti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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