CPCA: Çin’de perakende araç satışları Eylül’ün ilk haftasında %11 düştü

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük perakende binek araç satışlarının Eylül ayının ilk haftasında (1-12 Eylül) aylık %11 düşüşle ve yıllık bazda değişmeyerek 39.000 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi. Bu seyir, ülkenin bazı bölgelerinde Covid-19 salgını nedeniyle karantina uygulanmasının araç piyasasını olumsuz etkilediğine işaret ediyor.
1-12 Eylül döneminde ise Çin’de perakende binek araç satışları yıllık bazda yatay seyrederek ve aylık %11 düşüşle 462.000 adet seviyesinde yer aldı.
CPCA, ülkede tekrarlayan Covid-19 dalgaları nedeniyle alınan kontrol önlemlerinin söz konusu dönemde araç piyasasını olumsuz etkilediğini belirtti.