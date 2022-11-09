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CPCA: Çin’de perakende araç satışları Ekim’de %7,2 arttı

Çarşamba, 09 Kasım 2022 11:08:11 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin perakende binek araç satışlarının Ekim’de aylık %4,4 düşüş ve yıllık %7,2 artışla 1,86 milyon adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi. 2013 yılının Eylül ve Ekim aylarındaki zirve döneminden bu yana ilk kez aylık bazda düşüş görüldü.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise, ülkenin perakende binek araç satışları yıllık %3 artışla 16,72 milyon adet oldu.

Ekim ayında Çin’in perakende yeni elektrikli araç satışları yıllık %75,2 artış ve aylık %9 düşüşle 556.000 adet olurken, yılın ilk on ayında yıllık %107,5 artışla 4,43 milyon adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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