﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CPCA: Çin’de perakende araç satışları 6-12 Haziran döneminde %25 arttı

Perşembe, 16 Haziran 2022 10:54:35 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük perakende binek araç satışlarının Haziran ayının ikinci haftasında (6-12 Haziran) aylık %54 ve yıllık %25 artışla 50.000 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi. Bu artış, otomobil talebinin kademeli bir şekilde iyileştiğini gösteriyor.

1-12 Haziran döneminde ise Çin’de perakende binek araç satışları yıllık %14 ve aylık %35 artışla 519.000 adet seviyesinde yer aldı. CPCA, otomobil alım vergilerinin azaltılmasına yönelik teşvik politikasının etkili olduğunu belirtti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

CAAM: Çin’in otomobil satışları Mayıs ayında %57,6 arttı

14 Haz | Çelik Haberler

Çin’in araç üretimi ve satışları Haziran ayında %10 artacak

10 Haz | Çelik Haberler

CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-5 Haziran döneminde %5 düştü

09 Haz | Çelik Haberler

CAAM: Çin’in otomobil satışları Mayıs ayında %17,06 düştü

06 Haz | Çelik Haberler

Çin’in teşvik politikası 2022’de araç satışlarını 2 milyon adet artıracak

02 Haz | Çelik Haberler

Çin’in otomobil ithalatı Ocak-Nisan döneminde %2 düştü

30 May | Çelik Haberler

CPCA: Çin’de perakende binek araç satışları Mayıs’ın üçüncü haftasında %6 düştü

26 May | Çelik Haberler

CPCA: Çin’de perakende binek araç satışlarının Mayıs ayında %19 düşmesi bekleniyor

25 May | Çelik Haberler

CAAM: Çin’in otomobil satışları Nisan ayında %47,1 düştü

12 May | Çelik Haberler

Çin Ocak-Nisan döneminde 847.000 adet motorlu taşıt ihraç etti

10 May | Çelik Haberler