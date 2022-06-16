CPCA: Çin’de perakende araç satışları 6-12 Haziran döneminde %25 arttı

Perşembe, 16 Haziran 2022 10:54:35 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük perakende binek araç satışlarının Haziran ayının ikinci haftasında (6-12 Haziran) aylık %54 ve yıllık %25 artışla 50.000 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi. Bu artış, otomobil talebinin kademeli bir şekilde iyileştiğini gösteriyor.

1-12 Haziran döneminde ise Çin’de perakende binek araç satışları yıllık %14 ve aylık %35 artışla 519.000 adet seviyesinde yer aldı. CPCA, otomobil alım vergilerinin azaltılmasına yönelik teşvik politikasının etkili olduğunu belirtti.