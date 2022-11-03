CPCA: Çin’de perakende araç satışları 24-31 Ekim döneminde %35 arttı

Perşembe, 03 Kasım 2022 14:05:11 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük perakende binek araç satışlarının 24-31 Ekim döneminde aylık %8 düşüş ve yıllık %35 artışla 841.000 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi. Ayrıca, söz konusu dönemde toptan binek araç satışları ise aylık %6 düşüş ve yıllık %17 artışla 1,08 milyon adet oldu.

Ekim ayında ise Çin’de perakende binek araç satışları yıllık %11 artış ve aylık %1 düşüşle 1,91 milyon adet seviyesinde yer alırken, aynı ayda toptan binek araç satışları yıllık %15 artış ve aylık %1 düşüşle 2,26 milyon adet seviyesinde kaydedildi.