CPCA: Çin’de perakende araç satışları 22-31 Ağustos döneminde %27 arttı

Perşembe, 08 Eylül 2022 11:05:43 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük perakende binek araç satışlarının Ağustos ayının dördüncü haftasında (22-31 Ağustos) aylık %1 ve yıllık %27 artışla 85.000 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi.

Ağustos ayının birinci, ikinci ve üçüncü haftalarında (1-7, 8-14 ve 15-21 Ağustos) ise Çin’de perakende binek araç satışları sırasıyla aylık %3, %7, %6 ve yıllık %21, %25, %48 artışla 41.000, 47.000 ve 58.000 adet seviyelerinde yer aldı.

Söz konusu ayda, ülkede perakende binek araç satışlarının aylık %3 ve yıllık %29 artışla 1,88 milyon adet olması bekleniyor.

Alıcılar tekrar eden Covid-19 vakaları nedeniyle özel araç almaya daha istekli oldu, bu da Ağustos ayında araç satışlarını olumlu etkiledi.