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CPCA: Çin’de perakende araç satışları 19-25 Aralık döneminde %13 arttı

Perşembe, 29 Aralık 2022 11:06:50 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin perakende binek araç satışlarının 19-25 Aralık döneminde aylık %70 ve yıllık %13 artışla 633.000 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi. Ayrıca, söz konusu dönemde toptan binek araç satışları ise aylık %3 artış ve yıllık %20 düşüşle 468.000 adet oldu.

1-25 Aralık dönemindeyse, ülkenin perakende binek araç satışları aylık %47 ve yıllık %9 artışla 1,67 milyon adet olurken, toptan perakende araç satışları aylık %11 artış ve yıllık %17 düşüşle 1,41 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Çin Yeni Yılı yaklaşırken bazı tüketiciler binek araç alımları yaptı. Fiyatların düşmesi otomobil talebini canlandırırken, Covid-19 salgınına yönelik önlemlerin hafifletilmesi de bazı tüketicileri hastalıktan kaçınmak adına araç almaya teşvik etti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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