CPCA: Çin’de perakende araç satışları 12-18 Aralık döneminde %18 arttı

Perşembe, 22 Aralık 2022 10:39:11 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin perakende binek araç satışlarının 12-18 Aralık döneminde aylık %56 ve yıllık %18 artışla 542.000 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi. Ayrıca, söz konusu dönemde toptan binek araç satışları ise aylık %27 artış ve yıllık %5 düşüşle 479.000 adet oldu.

1-18 Aralık dönemindeyse, ülkenin perakende binek araç satışları aylık %36 ve yıllık %6 artışla 1,04 milyon adet olurken, toptan perakende araç satışları aylık %15 artış ve yıllık %15 düşüşle 946.000 adet seviyesinde kaydedildi.