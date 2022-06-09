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CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-5 Haziran döneminde %5 düştü

Perşembe, 09 Haziran 2022 11:42:05 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük perakende binek araç satışlarının Mayıs ayının ilk haftasında (1-5 Haziran) aylık %6 artış ve yıllık %5 düşüşle 34.000 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi.

Çin’de ortalama günlük perakende binek araç satışları Mayıs ayının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü haftasında (1-8; 9-15; 16-22; 23-31 Mayıs) sırasıyla yıllık %21, %22, %6 ve %18 düşüşle 32.000, 33.000, 42.000 ve 64.000 adet seviyelerinde kaydedilmişti. Bu durum, Covid-19 salgınının Çin’in birçok bölgesini olumsuz etkilediğini gösteriyor.

Mayıs ayında ülkedeki toplam perakende araç satışı aylık %30 artış ve yıllık %17 düşüşle 1,35 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

1-5 Haziran döneminde ise Çin’de perakende binek araç satışları yıllık %16 ve haftalık %47 düşüş fakat aylık %6 artışla 168.000 adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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