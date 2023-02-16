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CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-12 Şubat döneminde %46 arttı

Perşembe, 16 Şubat 2023 11:27:31 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin perakende binek araç satışlarının 1-12 Şubat döneminde aylık %18 düşüş ve yıllık %46 artışla 464.000 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi.

Söz konusu dönemde toptan binek araç satışları ise aylık %18 düşüş ve yıllık %27 artışla 425.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın başından 12 Şubat’a kadar olan dönemde ülkenin perakende binek araç satışları yıllık %27 düşüşle 1,76 milyon adet olurken, toptan binek araç satışları yıllık %25 düşüşle 1,87 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Ülkenin perakende yeni elektrikli araç satışları ise 1-12 Şubat döneminde aylık %18 düşüş ve yıllık %106 artışla 114.000 adet olurken, bu yılın başından 12 Şubat’a kadar olan dönemde yıllık %9 artışla 445.000 adet seviyesinde kaydedildi.

CPCA’ya göre, Şubat ayında ülkenin araç satışları uzun tatilin ve Covid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından önemli bir iyileşme gösterecek.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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