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CPCA: Çin’de ortalama günlük perakende araç satışları 8-15 Şubat döneminde %52 düştü

Çarşamba, 22 Şubat 2023 12:06:52 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük perakende binek araç satışlarının 1-7 Şubat ve 8-15 Şubat dönemlerinde sırasıyla yıllık %39 ve %52 düşüşle 36.800 adet ve 40.000 adet seviyelerinde yer aldığı ifade edildi. Öte yandan, 16-23 Şubat döneminde ortalama günlük perakende araç satışlarının yıllık %14 düşüşle 38.000 adet olması bekleniyor.

Şubat ayında Çin’de perakende binek araç satışlarının yıllık %7,2 ve aylık %4,3 artışla 1,35 milyon adet olması beklenirken, perakende yeni elektrikli araç satışlarının yıllık %46,6 ve aylık %20,3 artışla 400.000 adet olacağı öngörülüyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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