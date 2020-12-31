CPCA: Çin’de günlük ortalama perakende araç satışı Aralık ayında arttı

Perşembe, 31 Aralık 2020 10:54:48 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’ne (CPCA) göre, bu yıl Aralık ayının ilk dört haftasında Çin’de günlük perakende araç satışları aylık bazda %16 ve yıllık bazda %10 artış göstererek 60.000 adet oldu.

CPCA, günlük perakende araç satışlarındaki artışın, çoğunlukla elektrikli araç ile orta ve yüksek donanımlı araç satışlarındaki artış sayesinde gerçekleştiğini belirtti. Ekonomik yakıtlı araçlar, piyasadaki iyileşmede rol oynamadı.

Ancak, Çin’in birçok bölgesinde daha fazla Covid-19 vakaları görülmesinin, gelecekte araç talebini artırması bekleniyor.