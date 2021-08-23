CPCA: Çin’de binek araç perakende satışlarının Ağustos ayında %9 düşmesi bekleniyor

Pazartesi, 23 Ağustos 2021 11:56:31 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin binek araç perakende satışlarının Ağustos ayında yıllık %9 düşüşle 1,55 milyon adede gerilemesinin beklendiği belirtildi.

CPCA, otomotiv sektörünün, yaşanan krizler nedeniyle önceden beklendiği gibi bir performans göstermeyebileceğini ifade etti.

Çip sıkıntısı ve yaşanan seller Temmuz ayında otomotiv sektörünü olumsuz etkilemişti. Ağustos ayında ise, Covid-19 pandemisinin kötüleşmesi nedeniyle alınan önlemlerin de otomotiv sektörünü olumsuz etkileyeceği belirtildi.