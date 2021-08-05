CPCA: Çin’de binek araç perakende satışları Temmuz’un son haftası %9 düştü

Perşembe, 05 Ağustos 2021 12:01:02 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük binek araç perakende satışlarının Temmuz ayının dördüncü haftasında (26-31 Temmuz), aylık %14 ve yılık %9 düşüşle 90.000 adet seviyesine gerilediği ifade edildi.

Temmuz ayında, Çin’de toplam binek araç perakende satışlarının yıllık %5 düşüş gösterdiği tahmin ediliyor. Otomotiv sektöründe ölü sezon olması nedeniyle talebin yavaşladığı bildirildi. Ancak, Çin Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık oranını düşürmüş olmasının, araç perakende satışlarını destekleyeceği söylendi.