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CPCA: Çin’de binek araç perakende satışları Temmuz’un ilk üç haftasında %2 düştü

Perşembe, 29 Temmuz 2021 12:16:20 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük binek araç perakende satışlarının Temmuz ayının üçüncü haftasında (19-25 Temmuz), aylık %4 ve yılık %3 düşüşle 47.074 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi.

Ülkenin ortalama günlük binek araç perakende satışları Temmuz ayının ilk üç haftasında %2 düşerek, söz konusu dönemde, sıcak havalara bağlı olarak araç talebinin gevşediğini gösterdi.

Temmuz ayının birinci ve ikinci haftasında (1-11 Temmuz & 12-18 Temmuz), ortalama günlük binek araç satışları ise yıllık %4 düşüşle sırasıyla 30.781 ve 40.001 adet oldu.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  otomotiv  |  benzer haberler »


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