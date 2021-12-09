CPCA: Çin’de binek araç perakende satışları Kasım ayında %12,7 düştü

Perşembe, 09 Aralık 2021 17:26:39 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin binek araç perakende satışlarının, bu yılın Kasım ayında, yıllık %12,7 ve 2019 yılının Kasım ayına kıyasla %6 düşüşle 1,81 milyon adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi.

Söz konusu ayda, toptan yeni elektrikli araç satışları, aylık %17,9 ve yıllık %131,7 artışla 429.000 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, toptan yeni elektrikli araç satışları yıllık %190,2 artarak 2,80 milyon adet seviyesine yükseldi.

CPCA, Covid-19 pandemisinin, küresel piyasalarda araç üretimini; çip arz sıkıntısı ile artan hammadde fiyatlarının ise otomobil piyasasını olumsuz etkilediğini belirtti. Ancak, hastalık riski nedeniyle, ülke vatandaşlarının, şahsi araç satın alma taleplerinin arttığı da eklendi.