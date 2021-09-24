CPCA: Çin’de binek araç perakende satışları Eylül'ün ilk üç haftasında %13 düştü

Cuma, 24 Eylül 2021 11:29:16 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük binek araç perakende satışlarının Eylül ayının üçüncü haftasında (13-21 Eylül), aylık %15 artışla ve yıllık %14 düşüşle 42.708 adet seviyesine gerilediği ifade edildi.

Eylül ayının ilk üç haftasında, Çin’de ortalama günlük binek araç perakende satışları aylık %8 artarak ve %13 düşerek, Covid-19 pandemisine yönelik alınan sıkı önlemlere bağlı olarak iç piyasada toparlanma olduğunu gösterdi.

1-5 Eylül ve 6-12 Eylül tarihleri arasında, ortalama günlük binek araç perakende satışları sırasıyla yıllık %6 ve %16 düşerek 29.491 adet ve 35.961 adet seviyelerinde kaydedildi.