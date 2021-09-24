﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CPCA: Çin’de binek araç perakende satışları Eylül'ün ilk üç haftasında %13 düştü

Cuma, 24 Eylül 2021 11:29:16 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük binek araç perakende satışlarının Eylül ayının üçüncü haftasında (13-21 Eylül), aylık %15 artışla ve yıllık %14 düşüşle 42.708 adet seviyesine gerilediği ifade edildi.

Eylül ayının ilk üç haftasında, Çin’de ortalama günlük binek araç perakende satışları aylık %8 artarak ve %13 düşerek, Covid-19 pandemisine yönelik alınan sıkı önlemlere bağlı olarak iç piyasada toparlanma olduğunu gösterdi.

1-5 Eylül ve 6-12 Eylül tarihleri arasında, ortalama günlük binek araç perakende satışları sırasıyla yıllık %6 ve %16 düşerek 29.491 adet ve 35.961 adet seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: otomotiv  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

22 Eyl

CPCA: Çin’de binek araç perakende satışlarının Eylül’de %17,4 düşmesi bekleniyor
10 Eyl

CAAM: Çin’in otomobil üretimi Ağustos ayında %18,7, satışları ise %17,8 düştü
07 Eyl

Çin’in otomobil üretimi ve satışları Ocak-Ağustos döneminde 16 milyon adedi aşacak
06 Eyl

Çin’in toplam otomobil satışlarının Ağustos ayında %8,2 düşüşle 1,71 milyon adede gerilemesi bekleniyor
02 Eyl

Çin’de otomobil satıcılarının stok uyarı endeksi Ağustos ayında düştü