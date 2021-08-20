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CPCA: Çin’de binek araç perakende satışları Ağustos’un ikinci haftasında %17 düştü

Cuma, 20 Ağustos 2021 12:06:18 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük binek araç perakende satışlarının Ağustos ayının ikinci haftasında (9-15 Ağustos), Temmuz ayına kıyasla değişim göstermediği ve yıllık %17 düşüşle 36.000 adet seviyesine gerilediği ifade edildi.

Ağustos ayının ilk iki haftasında (1-15 Ağustos), Çin’de ortalama günlük binek araç perakende satışlarının yıllık %9 düşüş kaydetmesi, otomotiv piyasasında satışların cansız seyrettiğini gösterdi.

Covid-19 pandemisinin kötüye gitmesinin, insanların, güvenli bir şekilde dışarıya çıkma ihtiyacına bağlı olarak araç talebini artırabileceği düşünülse de sıkı önlemlerin, alımları olumsuz etkilediği belirtildi


Etiketler: otomotiv  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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