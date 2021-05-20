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CPCA: Çin’de binek araç perakende satışları 8-15 Mayıs’ta %3 düştü

Perşembe, 20 Mayıs 2021 14:33:14 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük binek araç perakende satışları Mayıs ayının ikinci haftasında (8-15 Mayıs), 2019 yılının Mayıs ayına kıyasla %1 artışla ve yıllık %3 düşüşle 38.000 adet seviyesinde yar aldı.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  otomotiv  |  benzer haberler »


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