CPCA: Çin’de binek araç perakende satışları 8-15 Ekim’de %19 düştü

Cuma, 22 Ekim 2021 11:48:02 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük binek araç perakende satışlarının Ekim ayının ikinci haftasında (8-15 Ekim) aylık %15 artışla ve yıllık %19 düşüşle 46.000 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi.

Ekim ayının ilk haftasında (1-7 Ekim), Çin’de toplam binek araç perakende satışları yıllık %3 düşerek 35.000 adet seviyesine gerilerken, bu ayın ilk iki haftasında ise yıllık %11 düşüş kaydetti.

CPCA, Çin’de, binek araç talebinin, bu ayın ikinci haftasında iyileşme gösterdiğini ve bunun sonucunda, ortalama günlük binek araç perakende satışlarının aylık arttığını bildirdi.