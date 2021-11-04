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CPCA: Çin’de binek araç perakende satışları 25-31 Ekim’de %15 düştü

Perşembe, 04 Kasım 2021 12:05:11 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük binek araç perakende satışlarının Ekim ayının dördüncü haftasında (25-31 Ekim) aylık %8 ve yıllık %15 düşüşle 94.000 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi.

Ekim ayının birinci, ikinci ve üçüncü haftasında, Çin’de toplam binek araç perakende satışları sırasıyla yıllık %3, %19 ve %10 düşerek 35.000, 46.000 ve 52.000 adet seviyelerinde yer alırken, Eylül ayına kıyasla sırasıyla %8, %15 ve %4 artmıştı.

CPCA, ülkede toplam binek araç perakende satışlarının yıllık %12 artmasını bekliyor. Küresel mikroçip arz sıkıntısının, araç fiyatlarını artırabileceği ve bu nedenle, müşterilerin beklentilerinin temkinli olmasına yol açabileceği belirtildi.


Etiketler: otomotiv  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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