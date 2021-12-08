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CPCA: Çin’de binek araç perakende satışları 22-30 Kasım’da %4 düştü

Çarşamba, 08 Aralık 2021 12:36:11 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük binek araç perakende satışlarının, Kasım ayının dördüncü haftasında (22-30 Kasım) aylık %34 artışla ve yıllık %4 düşüşle 99.152 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi.

Kasım ayının ilk üç haftasında, Çin’de toplam binek araç perakende satışları sırasıyla yıllık %18, %23 ve %12 düşerek 39.150 adet, 46.288 adet ve 49.224 adet seviyelerinde yer almıştı. Ekim ayının aynı haftalarına kıyasla ise sırasıyla %6 düşmüş, yatay seyretmiş ve %6 gerilemişti.

Covid-19 pandemisine karşı alınan önlemlerin ve karlı havaların, araç talebini artırdığı belirtildi. Öte yandan, alıcıların, yeni elektrikli araç alma istediğinin arttığı da öğrenildi.


Etiketler: otomotiv  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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