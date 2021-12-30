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CPCA: Çin’de binek araç perakende satışları 20-26 Aralık’ta %6 arttı

Perşembe, 30 Aralık 2021 11:45:40 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük binek araç perakende satışlarının Aralık ayının dördüncü haftasında (20-26 Aralık) aylık %26 ve yıllık %6 artışla 82.196 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi.

Aralık ayının ilk üç haftasında, toplam binek araç perakende satışları sırasıyla yıllık %17, %7 ve %8 düşerek 39.643 adet, 52.756 adet ve 66.855 adet seviyelerinde yer almıştı. Kasım ayının aynı haftalarına kıyasla ise sırasıyla %1, %19 ve %38 artış kaydetmişti.

Ekim ve Kasım aylarında araç üretiminin önemli bir artış göstermesine bağlı olarak, bu ay satışların oldukça iyi bir seyir gösterdiği bildirildi.


Etiketler: otomotiv  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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