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CPCA: Çin’de binek araç perakende satışları 1-7 Haziran’da %7 düştü

Salı, 15 Haziran 2021 13:39:34 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük binek araç perakende satışlarının Haziran ayının ilk haftasında (1-7 Haziran) yıllık %7 düşüşle 25.000 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi.

CPCA, Guangdong ve diğer eyaletlerde devam eden pandeminin araç satışlarını olumsuz etkilediğini söyledi. Ayrıca, pandeminin Haziran ayının ikinci yarısında kontrol altına alınmasına ve üniversiteye giriş sınavlarının tamamlanmasına bağlı olarak Çin’de araç satışlarının toparlanma gösterebileceğinin düşündüğü eklendi.


Etiketler: Çin  otomotiv  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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