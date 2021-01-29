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CPCA: Çin’de binek araç perakende satışları 1-21 Ocak’ta %8 düştü

Cuma, 29 Ocak 2021 11:11:12 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’ne (CPCA) göre, Ocak ayının ilk üç haftasında (1-21 Ocak) Çin’de ortalama günlük perakende araç satışları aylık %8 ve yıllık %4 düşüşle 55.000 adet oldu.

Çin’de Covid-19 salgınının kontrol altında tutulması adına, göçmen işçiler evlerine dönmek yerine çalıştıkları yerde kalmaya teşvik edildi. Dolayısıyla CPCA, Çin Yeni Yılı tatili (11-17 Şubat) öncesinde salgına karşı daha güçlü önlemler alınmasının, binek araç perakende satışlarını olumsuz etkileyeceğini belirtti. Ancak CPCA hala perakende araç satışlarının Ocak sonunda belirli bir oranda iyileşeceğini öngörüyor.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  otomotiv  |  benzer haberler »


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