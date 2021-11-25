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CPCA: Çin’de binek araç perakende satışları 15-21 Kasım’da %12 düştü

Perşembe, 25 Kasım 2021 12:08:12 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük binek araç perakende satışlarının, Kasım ayının üçüncü haftasında (15-21 Kasım) aylık %6 ve yıllık %12 düşüşle 49.000 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi.

Kasım ayının birinci ve ikinci haftasında, Çin’de toplam binek araç perakende satışları sırasıyla yıllık %18 ve %23 düşerek 39.150 adet ve 46.288 adet seviyelerinde yer alırken, Ekim ayının aynı haftalarına kıyasla sırasıyla %6 düşmüş ve yatay seyretmişti.

Ülkenin kuzeyinde, Covid-19 pandemisine karşı alınan önlemlerin ve karlı havaların, başta yeni elektrikli araçlar olmak üzere araç talebini artırdığı belirtildi.


Etiketler: Çin  otomotiv  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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