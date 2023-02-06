CPCA: Çin otomobil endüstrisinin faaliyet geliri 2022’de %6,8 arttı

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, 2022 yılında ülkede otomobil endüstrisinin faaliyet geliri yıllık %6,8 artışla 9,29 trilyon RMB (1,4 trilyon $) ve brüt kârı yıllık %1 artışla 532 milyar RMB (78,5 milyar $) olurken, üretim maliyeti yıllık %7 artışla 7,98 trilyon RMB (1,2 trilyon $) seviyesinde yer aldı.
CPCA Genel Sekreteri Cui Dongshu, 2022’de Çin otomobil endüstrisinde satış gelirlerinin önceki yıllara kıyasla oldukça düşerek %5,7 seviyesinde kaydedilmesiyle birlikte genel kârlılığın güçlü olmadığını belirtti.