Coronado Global Resources 2022 için kömür üretim beklentisini aşağı yönlü revize etti

Salı, 01 Kasım 2022 15:14:39 (GMT+3) | İstanbul

Faaliyetleri mevsim normallerinin dışındaki yağışlar ve dünya genelinde enflasyonu artıran ekonomik koşullardan etkilenen ABD-Avustralya merkezli küresel yüksek kaliteli metalürjik kömür üreticisi Coronado Global Resources, 2022 yılına yönelik kömür üretim beklentisini aşağı yönlü revize etti ve buna bağlı olarak da maliyet beklentisini artırdı.

Şirket 2022 yılı için ilk olarak 5,3-5,5 milyon mt’u dördüncü çeyrekte üretilmek üzere 18-19 milyon mt kömür üretim hedefini 16,9-17,1 milyon mt seviyesine çekti. Bu revizede çoğunlukla yağışlı havaların yarattığı etki rol oynadı. Bu yılın Nisan-Eylül döneminde Black Water kasabasında (Curragh madenine en yakın kasaba) görülen yağış, buraya son 10 yılda yağan ortalama yağmur seviyesinin 3,3 katı oldu.

Bunun yanı sıra, şirket 2022 yılı için maliyet beklentisini Temmuz ayında yayımladığı 79-81$/mt’a kıyasla 81-83$/mt seviyesine çıkardı. Bunun sebebi ise çoğunlukla 30 Eylül’de Avustralya’da %7,3’e ulaşan enflasyonun yarattığı ciddi baskı ve üretimi etkileyen jeolojik sorunlar oldu.

Öte yandan, bu yılın üçüncü çeyreğinde şirketin ham kömür üretimi çeyreklik bazda %16,5 artışla 6,4 milyon mt olurken, kömür satışları çeyreklik bazda %4,8 artışla 4,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Son 18 ay içerisinde metalürjik kömür pazarlarında görülen önemli iyileşme, şirketin yılın ilk dokuz ayında yıllık %107,8 artışla 2,85 milyon $ gelir elde etmesini sağladı. Ancak üçüncü çeyrekte şirketin gelirleri çeyreklik bazda %15,3 düşüşle 875 milyon $ oldu. Coronado CEO’su Gerry Spindler, “Metalürjik kömür fiyatları Avustralya ile Kanada’nın arza yönelik endişelerinin desteğiyle son zamanlarda artarken, yüksek termal kömür fiyatları da metalürjik kömür arzının termal kömür pazarına aktarılmasında etkili olmayı sürdürdü. Coronado bu yılın dördüncü çeyreğinde termal kömür pazarına yaklaşık 410.000 mt satış yapma planıyla birlikte, söz konusu durumdan faydalanmaya devam ediyor,” şeklinde konuştu.