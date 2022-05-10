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Companhia Siderurgica do Pecem slab üretim kapasitesini artırabilir

Salı, 10 Mayıs 2022 10:48:55 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı entegre slab üreticisi Companhia Siderurgica do Pecem’in sıcak haddeleme hattı inşa etmek yerine slab üretim kapasitesini artırmayı planladığı öğrenildi.

Piyasa kaynakları, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ve ülkedeki slab üretim kapasitesinin kısmen azalmasının ardından şirketin yıllık 3 milyon mt seviyesinde yer alan slab üretim kapasitesini artırmanın daha uygun bir karar olacağını ifade etti.

Ticari slab piyasasındaki arz sıkıntısı ve Usiminas’ın Cubatao tesisindeki ham çelik üretimine 2016 yılında ara vermesinden bu yana slab ihtiyacını şirket dışından karşıladığı göz önünde bulundurulduğunda ek slab kapasitesinin anında talep göreceği düşünülüyor.

Öte yandan sıcak sac üretimini artırmak için bölgede büyük bir otomobil üreticisi olması gibi talep gösterecek bir kaynak olması gerekiyor.

Yakın zaman önce Vale’nin POSCO ve Dongkuk Steel ile ortak girişimi olan Pecem’de bulunan hisselerini satışa çıkardığı düşünüldüğünde slab kapasite artırım planlarının ertelenebileceği söyleniyor.


Etiketler: slab yarı ürünler Brezilya Güney Amerika çelik üretimi 

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