CMC mali yılın üçüncü çeyreğinde 130,4 milyon $ net kâr elde etti

Cuma, 18 Haziran 2021 11:04:44 (GMT+3) | San Diego

Commercial Metals Company, 31 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla sona eren mali yılın üçüncü çeyreğine yönelik mali sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, söz konusu çeyrekte şirket, geçen yılın aynı döneminde 1,3 milyar $ net satış gelirinden elde edilen 64,2 milyon $ faaliyet kârına kıyasla, 1,8 milyar $ net satış gelirinden 130,4 milyon $ faaliyet kârı elde etti.

Şirketin Kuzey Amerika biriminin AVFÖK’ünün bu mali yılın üçüncü çeyreğinde, 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilene kıyasla %30 artışla 159,4 milyon $ olduğu belirtildi. CMC, söz konusu artışın, talep artışı ve birçok ürün segmentinde kâr marjlarının yükselmesi sonucu gerçekleştiğini ifade etti.

Çelik ürünleri ve son kullanıcı ürünleri dahil olmak üzere nihai mamul sevkiyat hacmi, geçen yılın üçüncü çeyreğine kıyasla %9 artış gösterdi. Üretici, inşaat demiri talebinin iyi olduğunu ve iyileşme gösteren inşaat faaliyetlerinin desteğiyle yıllık artış gösterdiğini ifade etti. Ticari ve diğer ürün sevkiyatları ise ABD ekonomisinin yeniden açılmasına bağlı olarak 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %37 arttı.

CMC Başkanı ve CEO’su Barbara R. Smith konuya ilişkin, “Ürünlerimize yönelik talep güçlü seyretti ve ekiplerimiz pek çok tesisimizde yeni üretim ve sevkiyat rekorları kırarak iyi iş çıkardı. Faaliyet unsurlarımızı kontrolümüz altında tutmayı sürdürerek ton başına yıllık üretim maliyetlerimizi yeniden azalttık. Pek çok son kullanıcı piyasalarındaki güçlü talebin dördüncü çeyrekte, Kuzey Amerika’da ve Avrupa’da güçlü nihai mamul sevkiyatlarını desteklemesini bekliyoruz. İnşaat faaliyetleri güçlü seyrediyor ve her iki bölge pandemiden toparlanmaya devam ederken, sanayi sektörleri hem ABD’de hem de Orta Avrupa’da büyüyor. Hurda üzerinden çelik üretim marjlarının Kuzey Amerika’da ve Avrupa’da yatay seyretmesini veya üçüncü çeyrek sonuçlarına kıyasla hafifçe artmasını bekliyoruz. Kuzey Amerika birimimizdeki son kullanıcıların yeni işler yapma konusundaki isteğinin artması ve inşaat faaliyetlerimizde yığılma olması daimi talep gücünü gösteriyor. Söz konusu görünüm, 2021 yılında önemli ölçüde iyileşme gösteren inşaat göstergeleriyle destekleniyor,” açıklamasını yaptı.