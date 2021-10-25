Cleveland-Cliffs’in gelirleri Ocak-Eylül döneminde arttı

Pazartesi, 25 Ekim 2021 10:55:31 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli madencilik şirketi Cleveland-Cliffs Inc., bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde, şirketin toplam gelirleri, önceki yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 1,64 milyar $’a kıyasla 6 milyar $ olurken, net kârı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 2 milyon $’a kıyasla 1,28 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Söz konusu çeyrekte şirket çeyreklik bazda rekor seviyede gelir ve kâr elde etti.

Yılın ilk dokuz ayında, şirketin toplam gelirleri, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 3,09 milyar $’a kıyasla 15,09 milyar $ olurken, net kârı, geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 155 milyon net zarara kıyasla 2,13 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Yılın üçüncü çeyreğinde şirketin çelik ve imalat biriminin AVFÖK’ü 1,96 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, ilk dokuz ayda şirketin çelik ve imalat biriminin AVFÖK’ü 3,90 milyar $ seviyesinde yer aldı. Üçüncü çeyrekte sevk edilen toplam çelik miktarı 4,15 milyon mt seviyesine ulaşırken, Ocak-Eylül döneminde 12,50 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, şirket, ABD merkezli Ferrous Processing and Trading Company’i satın alacak. Bu yılın dördüncü çeyreğinde tamamlanması beklenen alımın, Cleveland-Cliffs’in yüksek kalite hurdaya büyük ölçüde erişimini sağlayacak ve ürün portföyünü yüksek kalite hurda içerecek şekilde genişletecek.