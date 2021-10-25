﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Cleveland-Cliffs’in gelirleri Ocak-Eylül döneminde arttı

Pazartesi, 25 Ekim 2021 10:55:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD merkezli madencilik şirketi Cleveland-Cliffs Inc., bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde, şirketin toplam gelirleri, önceki yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 1,64 milyar $’a kıyasla 6 milyar $ olurken, net kârı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 2 milyon $’a kıyasla 1,28 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Söz konusu çeyrekte şirket çeyreklik bazda rekor seviyede gelir ve kâr elde etti.

Yılın ilk dokuz ayında, şirketin toplam gelirleri, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 3,09 milyar $’a kıyasla 15,09 milyar $ olurken, net kârı, geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 155 milyon net zarara kıyasla 2,13 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Yılın üçüncü çeyreğinde şirketin çelik ve imalat biriminin AVFÖK’ü 1,96 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, ilk dokuz ayda şirketin çelik ve imalat biriminin AVFÖK’ü 3,90 milyar $ seviyesinde yer aldı. Üçüncü çeyrekte sevk edilen toplam çelik miktarı 4,15 milyon mt seviyesine ulaşırken, Ocak-Eylül döneminde 12,50 milyon mt seviyesinde kaydedildi.  

Öte yandan, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, şirket, ABD merkezli Ferrous Processing and Trading Company’i satın alacak. Bu yılın dördüncü çeyreğinde tamamlanması beklenen alımın, Cleveland-Cliffs’in yüksek kalite hurdaya büyük ölçüde erişimini sağlayacak ve ürün portföyünü yüksek kalite hurda içerecek şekilde genişletecek.


Etiketler: Cleveland-Cliffs  mali sonuçlar  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

20 Eki

Tenaris Teksas’taki Baytown tesisini yeniden devreye alacak
13 Eki

Cleveland-Cliffs, Ferrous Processing and Trading Company’i alarak hurda sektörüne giriyor
04 Eki

Nucor hurda kapasitesini artırmak için iki yeni hurda dilme tesisi satın aldı
01 Eki

CMC, Danieli tarafından tedarik edilen yeni 2 No’lu Arizona mikro üretim tesisinin temelini attı
29 Eyl

ABD Güney Kore’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı