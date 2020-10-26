Cleveland-Cliffs üçüncü çeyrek net gelirini açıkladı, dördüncü çeyrekte iyileşme bekleniyor

Pazartesi, 26 Ekim 2020 14:47:16 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli madencilik şirketi Cleveland-Cliffs Inc., 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren üçüncü çeyreğe ilişkin sonuçlarını açıkladı. Şirket, önceki yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 556 milyon $ konsolide gelirlerine kıyasla 1,6 milyar $ toplam gelir bildirdi.

Şirket, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde önceki yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 91 milyon $ net gelire kıyasla 1,9 milyon dolarlık net gelir kaydetti.

Çelik ve imalat biriminin FAVÖK’ü 2019 yılının üçüncü çeyreğindeki 2,1 milyon $’lık zarara kıyasla 33,3 milyon $’lık gelir kaydetti. Üçüncü çeyrekte sevk edilen toplam yassı çelik miktarı 1 milyon mt seviyesine ulaştı. Madencilik ve peletleme birimi için şirket, 2019 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 182,7 milyon $’lık gelire kıyasla 145,3 milyon $ FAVÖK net geliri kaydetti. Bu yılın üçüncü çeyreğinde madencilik ve peletleme birimindeki toplam üretim hacmi geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 5,15 milyon mt’a kıyasla 4,56 milyon mt’a ulaştı.

Şirketin Başkanı ve CEO’su Lourenco Goncalves, “Üçüncü çeyrek Temmuz ayında Haziran ayına kıyasla çok değişmeyen yavaş bir taleple başlarken, ticari faaliyetler bu çeyrekte kademeli olarak iyileşti ve Eylül ayında sevkiyatlar önceki yıla göre normalleşti. Bu hız Ekim ayında da devam etti ve bu nedenle, dördüncü çeyrekte kaydedilecek sonuçların daha da iyi olmasını bekliyoruz,” dedi.

CEO görünümle ilgili olarak, “Otomotiv müşterilerimizin siparişlerini oldukça hızlı karşılamaya devam ederken, tesislerimizin normalleştirilmiş işletim oranlarına dönmesi ve mevcut fiyatlarımız ile dördüncü çeyrekte FAVÖK performansımızın daha da iyileşmesini bekliyoruz,” şeklinde konuştu.