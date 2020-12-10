Cleveland-Cliffs ArcelorMittal USA’in alımını tamamladı

Perşembe, 10 Aralık 2020 16:42:52 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli Cleveland-Cliffs Inc., ArcelorMittal USA LLC ve bağlı kuruluşlarının alımını tamamlayarak, Kuzey Amerika’daki en büyük yassı mamul üreticisi oldu.

Satış şartlarına göre, ArcelorMittal 505 milyon $ nakit, 78 milyon Cleveland-Cliffs adi hisse senedi ve yaklaşık 58 milyon oydan yoksun imtiyazlı hisse senedi veya eşdeğerinde nakit alacak.

Cleveland-Cliffs’in CEO’su Lourence Goncalves, “ArcelorMittal USA’in Cleveland-Cliffs tarafından satın alınması, ABD çelik sektörü tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Satın aldığımız varlıklar, AK Steel, Precision Partners, AK Tube, çeşitli madencilik ve peletleme tesisleri, Araştırma ve Geliştirme Merkezimiz ve Toledo, Ohio’da faaliyet göstermeye başlayan dünyanın en modern doğrudan indirgeme tesisimizle birleştirilecek. Yeni varlıklarımız teknolojik kapasitemizi genişletip, operasyonel esnekliğimizi geliştirirken, Cleveland-Cliffs'i Amerika’nın imalatını, Amerika’nın gelecekteki altyapı yatırımlarını ve iyi maaşlı orta sınıf işlerle Amerikan halkının refahını desteklemede önemli bir role yükseltiyor,” dedi.