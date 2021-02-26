Cleveland-Cliffs 2020 yılı için net zarar açıkladı, birinci çeyrekte çelik sevkiyatlarında artış bekliyor

Cuma, 26 Şubat 2021 16:39:51 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli madencilik şirketi Cleveland-Cliffs Inc., 2020 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde şirket, önceki yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 534 milyon $ gelire kıyasla 2,26 milyar $ toplam gelir bildirdi. Şirket, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde önceki yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 63 milyon $ net kâra kıyasla 74 milyon $ net kâr kaydetti.

2020 yılında şirketin toplam gelirleri, 2019 yılında kaydedilen 1,99 milyar $’a kıyasla 5,32 milyar $ seviyesinde yer alırken, şirket 2019 yılında kaydedilen 293 milyon $ net kâra kıyasla 81 milyon $ net zarar elde etti.

Yılın dördüncü çeyreğinde şirketin çelik ve imalat biriminin AVFÖK’ü 2019 yılının dördüncü çeyreğindeki 142 milyon $’a kıyasla 316 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 2020 yılında ise şirketin çelik ve imalat biriminin AVFÖK’ü 433 milyon $ seviyesinde yer aldı. Dördüncü çeyrekte sevk edilen toplam çelik miktarı 1,69 milyon mt seviyesine ulaşırken, 2020 yılında 3,43 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket, AK Steel ve ArcelorMittal USA’i devralma işlemlerini tamamladı. Bu alımlar Cleveland-Cliffs’i Kuzey Amerika’nın en büyük yassı çelik üreticisi haline getirdi. Şirket ayrıca Toledo doğrudan indirgeme tesisini de tamamladı ve tesis dördüncü çeyrekte faaliyete geçti.

Şirketin Başkanı ve CEO’su Lourenco Goncalves, “Güçlü dördüncü çeyrek sonuçlarımız, 2021’de başarmayı beklediğimiz sonuçların bir örneği. Tedariki disiplinli bir şekilde yönetmeye devam ediyoruz ve üretim seviyelerimizi siparişlerimizin belirlemesini sağlayacağız. Ayrıca sera gazı salımını 2030 yılına kadar %25 azaltmak için bir plan belirledik,” dedi.

CEO görünümle ilgili olarak, “Olumlu piyasa ortamının devam etmesini bekliyoruz. Cleveland-Cliffs Steel LLC’deki (eski adıyla ArcelorMittal USA) çelik satışlarının katkısıyla, 2021 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 4 milyon net tonluk çelik sevkiyatı gerçekleştirmeyi ve 2021 yılının ilk çeyreğinde AVFÖK’te çeyreklik bazda büyük bir iyileşme kaydetmeyi bekliyoruz. 2021 yılının tamamında sermaye harcamalarımızın 600-650 milyon $ aralığında yar almaya devam etmesi bekleniyor,” şeklinde konuştu.