CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Temmuz ortasında %1,78 düştü

Pazartesi, 25 Temmuz 2022 12:03:22 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Temmuz ayı ortasında (11-20 Temmuz), Temmuz ayı başına (1-10 Temmuz) kıyasla %1,78 düşüşle 2,04 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Temmuz ayının başında, Haziran ayının sonuna (21-30 Haziran) kıyasla %1,98 düşerek 2,1 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin artış kaydettiği gözlendi. 20 Temmuz tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Temmuz tarihine kıyasla %5,45 artışla 19,03 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

20 Temmuz tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 11 Temmuz tarihine kıyasla 219 RMB/mt (32,4$/mt) veya %5,4 düşerek 3.830 RMB/mt (567$/mt) seviyesinde yer aldı.

1$ = 6,7543 RMB