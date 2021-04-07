CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mart sonunda %0,16 düştü

Çarşamba, 07 Nisan 2021 15:50:04 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği, bu yılın Mart ayı sonunda (21-31 Mart), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin Mart ayının ortasına (11-20 Mart) kıyasla %0,16 düşüş göstererek 2,21 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Bu yılın Mart ayı ortasında, Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Mart ayının başına (1-10 Şubat) kıyasla %1,46 düşerek 2,21 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyeleri talebin iyi olması sonucu sertçe düştü. 31 Mart itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Mart’a kıyasla 2,80 milyon mt veya %16 düşüş kaydederek 14,71 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in verilerine göre, 31 Mart itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı 20 Mart’a kıyasla 8 RMB/mt (1,2$/mt) veya %0,17 artış göstererek 4.725 RMB/mt (724$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.