CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mart ayının başında %2 düştü, stoklar neredeyse %9 arttı

Pazartesi, 15 Mart 2021 12:05:05 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği, bu yılın Mart ayı başında (1-10 Mart), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin Şubat sonuna (21-28 Şubat) kıyasla %2,08 düşüş göstererek 2,27 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Bu yılın Şubat ayı sonunda, Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Şubat ayının ortasına kıyasla %0,85 oranında artmıştı.

Çin çelik sektöründe üretimin azalmasına rağmen stoklar sert bir şekilde yükseldi. 10 Mart itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 28 Şubat’a kıyasla 1,47 milyon mt veya %8,98 artış kaydederek 17,88 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in verilerine göre, 10 Mart itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı 26 Şubat’a kıyasla 3 RMB/mt (0,46$/mt) veya %0,06 artış göstererek 4.693 RMB/mt (722$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.