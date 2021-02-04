CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimini Ocak sonunda %1,87 düştü

Perşembe, 04 Şubat 2021 12:19:57 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği, bu yılın Ocak ayı sonunda (21-31 Ocak), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin Ocak ortasına (11-20 Ocak) kıyasla %1,87 düşüş göstererek 2,18 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Bu yılın Ocak ayı ortasında , Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ocak ayının başına (1-10 Ocak) kıyasla %1,02 artarak 2,22 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyeleri düştü. 31 Ocak itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Ocak’a kıyasla 280.400 mt veya %2 düşüş kaydederek 13,77 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in verilerine göre, 29 Ocak itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı 20 Ocak’a kıyasla 34 RMB/mt (5,3$/mt) veya %0,8 artış göstererek 4.357 RMB/mt (674$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.

1$ = 6,4605 RMB