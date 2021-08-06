CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi ve stokları Temmuz sonunda düştü

Cuma, 06 Ağustos 2021 13:56:37 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Temmuz ayı sonunda (21-30 Temmuz), Temmuz ayının ortasına (11-20 Temmuz) kıyasla %3,97 düşüş göstererek 2,10 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Temmuz ayının ortasında, Temmuz ayının başına (1-10 Temmuz) kıyasla %2,62 artışla 2,19 milyon mt seviyesine çıkmıştı.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyelerinde gözle görünür düşüş kaydedildi. 31 Temmuz tarihi itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 20 Temmuz tarihine kıyasla 1,10 milyon mt veya %7,4 düşüş kaydederek 13,81 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in verilerine göre, 30 Temmuz tarihi itibarıyla, Çin iç piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatları,19 Temmuz tarihine kıyasla 127 RMB/mt (40,1$/mt) veya %2,4 yükselerek 5.450 RMB/mt (843$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.