CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi ve stokları Haziran sonunda düştü

Salı, 06 Temmuz 2021 14:30:44 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Haziran ayı sonunda (21-30 Haziran), Haziran ayının ortasına (11-20 Haziran) kıyasla %5,51 düşüş göstererek 2,26 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Haziran ayının ortasında, Haziran ayının başına (1-10 Haziran) kıyasla %2,57 artışla 2,39 milyon mt seviyesine çıkmıştı.

Söz konusu dönemde, üretimin azalması nedeniyle Çin çelik piyasasında stok seviyelerinde düşüş gözlendi. 30 Haziran tarihi itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 20 Haziran tarihine kıyasla 1,93 milyon mt veya %12,3 düşüş kaydederek 13,76 milyon mt seviyesine geriledi.

SteelOrbis’in verilerine göre, 2 Temmuz tarihi itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı, ölü sezonda talebin gevşemesi nedeniyle 20 Haziran tarihine kıyasla 53 RMB/mt (8,2$/mt) veya %1,07 düşüş göstererek 4.897 RMB/mt (757$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.