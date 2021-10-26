CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi ve stokları Ekim ortasında nispeten yatay seyretti

Salı, 26 Ekim 2021 11:10:42 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin, bu yılın Ekim ayı ortasında (11-20 Ekim), Ekim ayı başına (1-10 Ekim) kıyasla %0,08 artışla 1,88 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ekim ayının başında, Eylül ayının sonuna (21-30 Eylül) kıyasla %5,9 artarak 1,87 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde, Çin yerel çelik piyasasında, stok seviyelerinin hafif bir artışla neredeyse yatay seyrettiği gözlendi. 20 Ekim tarihi itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 10 Ekim tarihine kıyasla 3.900 mt veya %0,03 artarak 12,85 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in verilerine göre, 20 Ekim tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri fiyatları, 10 Ekim tarihine kıyasla 504 RMB/mt (79$/mt) veya %8,7 düşüşle 5.304 RMB/mt (829,5$/mt) seviyesinde yer almaya başladı.