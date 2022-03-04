CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Şubat sonunda %15,57 artarken, stokları %4,75 düştü

Cuma, 04 Mart 2022 11:19:18 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Şubat ayı sonunda (21-28 Şubat), Şubat ayı ortasına (11-20 Şubat) kıyasla %15,57 artışla 2,10 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Şubat ayının ortasında, Şubat ayının başına (1-10 Şubat) kıyasla %1,28 düşerek 1,90 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde, Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin düşüş kaydettiği gözlendi. 28 Şubat tarihi itibarıyla, büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Şubat tarihine kıyasla 802.800 mt veya %4,75 düşüşle 16,10 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

28 Şubat tarihi itibarıyla, Çin iç piyasasında inşaat demiri fiyatları, 21 Şubat tarihine kıyasla 152 RMB/mt (24,1$/mt) veya %3,1 düşerek 4.693 RMB/mt (745$/mt) seviyesinde yer almaya başladı.

Şubat ayının sonunda çelik piyasasında stokların düşmesi çelik talebinin toparlandığını gösterdi. Bu durumun en yoğun sezonda da devam etmesi bekleniyor.

1$ = 6,3288 RMB