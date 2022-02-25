CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Şubat ortasında %1,28 düşerken, stokları %0,29 arttı

Cuma, 25 Şubat 2022 13:49:04 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Şubat ayı ortasında (11-20 Şubat), Şubat ayı başına (1-10 Şubat) kıyasla %1,28 düşüşle 1,90 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Şubat ayının başında, Ocak ayının sonuna (21-31 Ocak) kıyasla %4,47 düşerek 1,92 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde, Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin artış kaydettiği gözlendi. 20 Şubat tarihi itibarıyla, büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Şubat tarihine kıyasla 49.500 mt veya %0,29 artışla 16,90 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

21 Şubat tarihi itibarıyla, Çin iç piyasasında inşaat demiri fiyatları, 11 Şubat tarihine kıyasla 60 RMB/mt (12$/mt) veya %1,2 düşerek 4.845 RMB/mt (764$/mt) seviyesinde yer almaya başladı.