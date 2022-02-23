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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Şubat başında %4,47 düşerken, stokları %23,18 arttı

Çarşamba, 23 Şubat 2022 11:15:38 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Şubat ayı başında (1-10 Şubat), Ocak ayı sonuna (21-31 Ocak) kıyasla %4,47 düşüşle 1,92 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Söz konusu düşüşte Çin yeni yılı tatili ve Pekin Kış Olimpiyatları öncesinde ve sürecinde üretime getirilen kısıtlamalar etkili oldu.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ocak ayının sonunda, Ocak ayının ortasına (11-20 Ocak) kıyasla %1,32 artarak 2,01 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde, Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin de önemli bir artış kaydettiği gözlendi. 10 Şubat tarihi itibarıyla, büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Ocak tarihine kıyasla 3,17 milyon mt veya %23,18 artışla 16,85 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

11 Şubat tarihi itibarıyla, Çin iç piyasasında inşaat demiri fiyatları, 28 Ocak tarihine kıyasla 76 RMB/mt (12$/mt) veya %1,6 artarak 4.905 RMB/mt (770$/mt) seviyesinde yer almaya başladı.


Etiketler: Uzak Doğu  çelik üretimi  Çin  ham çelik  |  benzer haberler »

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