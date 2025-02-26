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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Şubat ayının ortasında %0,8 artarken, stoklar yükseldi

Çarşamba, 26 Şubat 2025 15:47:12 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Şubat ayı ortasında (11-20 Şubat), Şubat ayı başına (1-10 Şubat) kıyasla %0,8 artışla 2,15 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik Şubat ayı ortasında, Şubat ayı başına (1-10 Şubat) kıyasla %0,8 artışla 2,15 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Şubat tarihine kıyasla %3,2 artışla 16,73 milyon mt’a çıktı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim 

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