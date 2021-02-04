﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ocak sonunda %1,87 düştü

Perşembe, 04 Şubat 2021 13:42:25 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği, bu yılın Ocak ayı sonunda (21-31 Ocak), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin Ocak ortasına (11-20 Ocak) kıyasla %1,87 düşüş göstererek 2,18 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Bu yılın Ocak ayı ortasında, Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ocak ayının başına (1-10 Ocak) kıyasla %1,02 artarak 2,22 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyeleri düştü. 31 Ocak itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Ocak’a kıyasla 280.400 mt veya %2 düşüş kaydederek 13,77 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in verilerine göre, 29 Ocak itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı 20 Ocak’a kıyasla 34 RMB/mt (5,3$/mt) veya %0,8 artış göstererek 4.357 RMB/mt (674$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.

1$ = 6,4605 RMB


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

22  Şub

Anyang Steel 2021’de çelik üretimini 9,4 milyon mt’a çıkarmayı planlıyor
19  Şub

Pekin 2021 yılında 300 projeye 278 milyar RMB yatırım yapacak
09  Şub

Citic Pacific Special Steel 2020 yılı için net kârının %11,84 artmasını bekliyor
08  Şub

Çin’in demir cevheri üretimi Aralık ayında %2, 2020’de %3,7 arttı
08  Şub

Çin’in sıcak sac üretimi Aralık’ta aylık %11,8 arttı